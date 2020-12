Klaus Iohannis va vizita Centrul național de stocare a vaccinurilor anti-Covid Președintele Klaus Iohannis va vizita, vineri, Centrul național de stocare a vaccinurilor impotriva coronavirusului de la Institutul „Cantacuzino”. Conform Administrației Prezidențiale, șeful statului iși va desfașura vizita incepand cu ora 13:00. Campania de vaccinare anti-Covid in Romania va incepe cel mai probabil in 27 decembrie, cu personalul din cele zece spitale din linia intai. In țara vor fi aproximativ 900 de centre de vaccinare și șapte centre de depozitare: Institutul Cantacuzino și cele șase spitale militare. Romania are nevoie de doze pentru 10,7 milioane de persoane, insa prima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

