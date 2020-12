Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de punere in funcții a miniștrilor din noul Guvern condus de Florin Cițu și a ținut sa le transmita ca au foarte mult de lucru, incheind cu un indemn „La treaba!” Toți cei 21 de membri ai guvernului au rostit juramantul de primire a mandatului in fața președintelui Klaus Iohannis. De la Palatul Cotroceni vor pleca in grup la Palatul Victoria, unde se va ține prima ședința a actualului Executiv. Este de remarcat, pana la urma, partidele din coaliția de guvernamant, PNL, USR Plus și UDMR, au reușit sa formeze atat de repede un cabinet și sa pastreze…