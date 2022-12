Klaus Iohannis: Vă spun clar, nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului Inainte de intalnirea de la Bruxelles in care va fi prezentat planul Romaniei dupa ce a primit vot negativ de la Austria pentru aderarea la Schengen, Klaus Iohannis a venit cu un mesaj tranșat. ”Alte teme sunt unele pe care eu le voi ridica: tema Schengen. Cred ca este tema care pe noi toți ne intereseaza cel mai mult din aceasta sala. Saptamana trecuta, miniștrii de Interne nu au aprobat intrarea Romaniei și Bulgariei in Schengen, in JAI. Acum se pune problema cum continuam. Este foarte clar și vreau sa precizez ca noi, romanii, dorim sa fim parte din Schengen. Integrarea ramane obiectiv strategic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

