- Președintele Klaus Iohannis va merge, sambata, pentru prima data de la izbucnirea crizei umanitare, in vizita la refugiații ucraineni de la punctul de trecere a frontierei de la Siret, informeaza Administrația Prezidețiala. Vizita președintelui va avea loc la ora 16.00. Președintele va verifica situația…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39%, 1.070 de cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil. Potrivit premierului,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți, ca garniturile CFR Calatori au fost suplimentate cu vagoane pentru a asigura calatoriile gratuite pentru refugiații din Ucraina. „S-au suplimentat toate garniturile de tren dinspre Suceava. Vin cinci garnituri de tren zilnic. Pe fiecare din…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca o femeie venita din Ucraina in urma cu trei zile a murit la Galati, cel mai probabil decesul producandu-se in urma unui stop-cardiorespirator. Potrivit lui Bode, in cele sapte centre organizate pentru cetatenii ucraineni care au venit in…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…

- Salvamontiștii din Maramureș au intervenit, joi seara, 4 februarie, pentru recuperarea a trei refugiați din Ucraina, care au trecut frontiera si au ajuns intr-o zona muntoasa din apropierea localitaților Petrova-Ruscova, unde zapada era foarte mare. Cei trei, doi barbati si o femeie, au sunat la 112…

- Numarul cetatenilor ucraineni, care isi stabilesc domiciliul in comuna Varfu Campului, din judetul Botosani, creste considerabil pe fondul tensiunilor de la granita dintre Ucraina si Rusia. Comuna Varfu Campului e amplasata langa granița cu Ucraina, la 30 km de Vama Siret, și este practic la jumatatea…