Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, marti, in cadrul unui eveniment organizat de Ambasada Republicii Bulgaria, tara care detine in prezent Presedintia Consiliului Uniunii Europene.

- Sambata, 9 iunie, va avea loc in București, mitingul PSD impotriva abuzurilor, a incalcarii principiilor statului de drept și pentru respectarea democrației. Prezent la conferința PSD Argeș, Ion Manzana, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, a vorbit despre organizarea acestui miting. ”Mitingul…

- Putine au fost sectoarele din economia romaneasca cu o crestere atat de puternica in ultimul deceniu precum cel al serviciilor medicale private, pentru care perspectivele raman pozitive si in perioada urmatoare. Pe fondul unor servicii nesatisfacatoare in sectorul de stat, greu accesibile…

- Presedintele Klaus Iohannis a surprins astazi pe toata lumea. A iesit la plimbare, pe bicicleta, in Parcul Herastrau. Nu a ratat ocazia sa atace Guvernul, PSD-ul, dar si traficul din Capitala. Primarul bucurestiului, Gabriela Firea, nu a ratat ocazia de a-i da replica sefului statului.Citește…

- Nevasta unui turc a dat statului roman o gaura de 43.000.000 de euro. O suma record, spun anchetatorii Direcției Generale Anticorupție (DGA), pe care Adriana Ozdolanbay, liderul unei rețele de evazioniști care aducea marfa din Turcia, a adunat-o pe perioada mai multor ani timp in care nu și-a platit…

- Presedintele Klaus Iohannis va primi premiul "Franz Josef Strauss" din partea Fundatiei Hanns Seidel din Germania, pentru lupta impotriva coruptiei, consolidarea statului drept si a democratiei, relateaza agentia DPA, preluata de Mediafax.Fundatia Hanns Seidel este afiliata Uniunii Crestin-Sociale…