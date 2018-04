Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat dur pe presedintele Klaus Iohannis pentru faptul ca „a convocat-o” vineri la Cotroceni pe premierul Viorica Dancila, declarand, joi seara, la Antena 3, ca „a inventat un conflict” intre Guvern si Banca Nationala, iar „asa ceva nu poate fi acceptat”.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, referindu-se la remarcile presedintelui Iohannis despre vizita premierului Dancila in Israel si despre discutiile din timpul deplasarii ca ar fi "intelegeri secrete cu evreii", ca sunt "jigniri" si contin "o anumita doza de antisemitism". …

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacau, ca vizita in Israel a premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este plina de ciudatenii, fara mandat si il ingrijoreaza secretomania cu care a fost organizata. ”Cine stie ce intelegeri secrete face domnul…

- "Nu stiu pe ce se bazeaza aceste critici, in afirmatia mea nu am folosit notiuni peiorative, dar daca cineva s-a simtit ofensat, imi cer scuze fata de acestia, iar declaratia nu a fost o declaratie, ci o intrebare retorica si cat am spus, atat am vrut sa spun (...) In niciun caz intrebarea nu a fost…

- "Nu am auzit de aceasta invitatie. Se vorbea de o mediere, nu are loc intre doua parti? Ca a decis domnul presedinte sa discute in prima faza cu BNR e decizia domniei sale. Daca se va transmite invitatia premierului, o sa vedem dansa ce decide, componenta echipei. E normal sa merg cu ea la orice…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste miercuri, de la ora 12:00 cu guvernatorul si cu prim-viceguvernatorul BNR, conform News.ro . “Intalnire cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei. La intalnire vor participa domnul Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR, si domnul Florin Georgescu, Prim-viceguvernatorul…