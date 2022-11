Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut luni, 28 noiembrie 2022, o alocuțiune in cadrul Reuniunii Liderilor de la Munchen (Munich Leaders Meeting), organizate la Muzeul Național de Arta al Romaniei. Va prezentam in continuare alocuțiunea Președintelui Romaniei din cadrul evenimentului: Distinși…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, in deschiderea Reuniunii Liderilor de la Munchen, care se desfasoara la Muzeul National de Arta al Romaniei, in marja Reuniunii miniștrilor de externe ai NATO, ca razboiul irational declansat de Rusia pe 24 februarie nu este doar o agresiune impotriva Ucrainei,…

- Unitatea transatlantica in contextul razboiului din Ucraina a fost „o surpriza strategica pentru Rusia”, a afirmat, luni, presedintele Klaus Iohannis, in deschiderea Conferinței Munchen pentru Securitate, organizata la București.

- Marti si miercuri, va avea loc, la Bucuresti, Reuniunea ministrilor Afacerilor Externe ai statelor membre NATO. Evenimentul va fi gazduit, in numele Romaniei, de ministrul Bogdan Aurescu.De asemenea, luni si marti, se va desfasura, in Capitala, Reuniunea Liderilor de la Munchen (Munich Leaders Meeting…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in discutiile purtate miercuri cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a accentuat necesitatea ca Alianta sa monitorizeze atent, in continuare, situatia din Marea Neagra, avand in vedere dinamica ridicata a evolutiilor din regiune, cat si impredictibilitatea…

- „Avem o a doua mare tema – Ucraina si razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Rusia a trecut la un nou nivel de atac, sunt atacate tinte civile. Preponderent e o abordare pe care o dezavuam complet si vom condamna impreuna acest comportament al Rusiei. Suntem solidari cu Ucraina, vom continua…

- "Incepe imediat Consiliul de toamna, avem destul de multe teme pe agenda. Avem de ieri, pe masa, o propunere a Comisiei Europene, o propunere buna, care contine inclusiv elemente pe care le-am solicitat si eu in repetate randuri. Este un document destul de tehnic si nu cred ca vom intra astazi in toate…

- „Cel mai important subiect de pe agenda pentru Romania este agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei și modalitațile de a contracara impactul acestei agresiuni.Voi reitera astazi condamnarea de catre Romania a recentei escaladari a conflictului din Ucraina de catre Rusia, in special prin atacurile cu rachete…