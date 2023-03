Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Consiliului European, președintele Klaus Iohannis a solicitat Comisiei Europene sa reanalizeze nivelul sprijinului financiar acordat fermierilor romani si a salutat mesajul puternic al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, informeaza Administrația Prezidențiala, intr-un

- "Un punct special pe care l-as mentiona: in concluzii, noi am reusit - colegele si colegii nostri s-au implicat foarte mult - am reusit sa includem un pasaj relevant pentru Moldova. Moldova va primi un un ajutor suplimentar, consistent, un sprijin din partea UE si acest lucru credem ca este foarte important…

- Presedintele Klaus Iohannis a prezentat, joi, in marja Consiliului European, presedintelui Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, situatia dificila in care se afla fermierii romani, care trebuie sprijiniti ca urmare a pierderilor suferite, potrivit unor surse oficiale."Presedintele Klaus Iohannis…

- Viceprim-ministrul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, efectueaza o vizita de lucru in perioada 23-24 martie la Bruxelles, Regatul Belgiei, transmite MOLDPRES . Potrivit Biroului de presa al MAEIE, Nicu Popescu va participa la cea de-a doua reuniune a Dialogul la nivel…

- Republica Moldova, aflata intr-o regiune foarte periculoasa, este grav afectata de razboiul brutal de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, este ținta unor atacuri hibride inițiate și sponsorizate de Moscova, dar și de politicieni locali, unii dintre care aflați in cautare internaționala. Declarațiile…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi ca a informat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, despre planurile Rusiei de distrugere a Republicii Moldova. Aflat la Bruxelles, presedintele ucrainean s-a adresat Consiliului European, unde a spus ca are informatii potrivit carora…

- Planificatul summit UE-Ucraina anuntat de blocul european nu va avea loc la Bruxelles, contrar informatiilor initiale, ci la Kiev, a anuntat luni seara, 2 ianuarie, Biroul prezidential din capitala Ucrainei, informeaza marti dpa și Agerpres . Schimbarea a fost anuntata dupa conversatia telefonica care…