Klaus Iohannis, un nou mandat de presedinte. REZULTATE si REACTII

- Klaus Iohannis, candidatul susținut de PNL, a caștigat un nou mandat de președinte al Romaniei. Klaus Iohannis a caștigat zdrobitor alegerile prezidențiale in Lugoj, dar și la Buziaș și Faget. La Lugoj, din cele 18.251 de voturi valabil exprimate (312 voturi au fost nule), Klaus Iohannis…

- Conform Exit Poll-urilor, Klaus Iohannis este castigatorul alegerilor prezidentiale din 2019. Primul sondaj realizat de Curs Avangarde, arata ca 64,8% dintre romani l-au votat pe Klaus Iohannis la Alegerile Prezidențiale 2019, in timp ce 35,2% și-au exprimat votul in favoarea candidatului Viorica Dancila.…

- Secțiile de votare din intreaga țara s-au inchis in urma cu cateva momente și au fost anunțate primele rezultate. Conform rezultatelor exit-poll Klaus Iohannis este marele caștigator, adunand 66,50% din voturi. Candidata PSD, Viorica Dancila a obținut 33,50%. The post Stop vot! Conform rezultatelor…

- Duminica, 24 noiembrie, este o zi cruciala pentru viitorul Romaniei. Toți romanii cu drept de vot sunt invitați sa participe Post-ul PNL: “Ce il recomanda pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat de președinte”(P) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Viorica Dancila, candidatul PSD la prezidentiale, l-a criticat marti pe Klaus Iohannis, care, "din nepasare si de teama neputintei, nu a facut nimic in cinci ani de mandat", afirmand ca ea nu are aroganta de a crede ca va fi un presedinte ideal, dar ca va fi unul mai bun decat precedesorii sai. "Am…

- Klaus Iohannis se indreapta spre al doilea mandat de președinte al Romaniei și se alatura lui Ion Iliescu și Traian Basescu in tabloul președinților care au reușit sa caștige voturile romanilor consecutiv. Insa, fostul primar al Sibiului se indreapta, in același timp, spre o situație catastrofala,…

- "In varianta in care dl Iohannis va din nou ales, stim cum se va desfasura totul. Va fi la fel. De 15 ani e la fel. Ce stim pana acum se va repeta inca 5 ani, fara cusur. Am zis asta si incep sa cred din ce in ce mai tare. Domnul Iohannis executa al treilea mandat al lui Basescu. Pentru ca nu s-a…

- Alegerile prezidențiale de anul acesta sunt deosebit de importante pentru noi, liberalii din județul Alba. Il susținem pe Klaus Iohannis pentru inca un mandat și spunem asta cu fruntea sus. Doar noi putem spune ca le oferim romanilor un candidat adevarat, un om integru, sobru, calculat și cel mai important,…