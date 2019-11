Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat startul campaniei electortale pentru cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale. Cei doi finalisti, Klaus Iohannis si Viorica Dancila, pleaca in turneu prin tara pentru a strange cat...

- Partidul National Liberal (PNL) si candidatul Klaus Iohannis, Alianta USR - PLUS si Dan Barna, urmati de Viorica Dancila, candidata PSD, ocupa primele locuri in clasamentul banilor cheltuiti pentru reclame pe Facebook pana la inceputul oficial al...

- Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat sambata, la startul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, ca seful statului, Klaus Iohannis, este garantul scoaterii din izolare a Moldovei si "garantul normalitatii in aceasta tara''. "Astazi, 12 octombrie, la Suceava…

- "Dragi romani, Adevarata schimbare in Romania vine prin votul nostru, al tuturor romanilor care credem in democrație, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare și normalitate. Miza alegerilor prezidențiale este foarte mare – prezența la vot in numar mare este esențiala…

- Ceea ce s-a intamplat joi la votul de la moțiunea de cenzura se va rasfrange asupra campaniei electorale care va incepe oficial la 12 octombrie. Ierarhia candidaților ar putea suferi reconfigurari. In opinia lui Cristian Tudor Popescu, Mircea Diaconu are de caștigat din toata aceasta poveste, in…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, a declarat marți ca-și va lansa 'viziunea de tara' in Sibiu, fieful electoral al presedintelui in functie, Klaus Iohannis, si a zambit cand a fost intrebat daca alegerea facuta este menita ca o provocare pentru seful statului. Barna isi va…

- Mesajele de campanie au aparut deja pe bannere la fiecare colț de strada. Prezidențiabilii incearca sa convinga prin mesaje puternice, iar in cazul unora, cum este chiar șeful statului, atrag și zambete. Primele litere din mesajul lui Klaus Iohannis inseamna „PORN”, au remarcat internații, conform…