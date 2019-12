Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, participa, marți seara, la recepția oferita la Palatul Buckingham de catre regina Marii Britanii, Elizabeth II. Recepția reginei este prilejuita de summitul NATO de la Londra care a reunit șefii de guvern și de stat din țarile membre…

- Concluzia summit-ului NATO de la Londra, desfașurat pe fondul tensiunilor intre Donald Trump, este ca „NATO este unita, suntem uniți, NATO este puternica și mergem impreuna mai departe fara niciun semn de intrebare”, a anunțat, miercuri, Klaus Iohannis, la finalul reuniunii. Acesta a spus ca liderii…

- Emmanuel Macron și Donald Trump s-au contrat intr-o conferința de presa tensionata la Londra, marți, in prima zi a summitului NATO, pe subiecte diverse, de la ISIS la Turcia și la felul in care funcționeaza Alianța in general.A fost o ciocnire a viziunilor diferite despre lume, dar și una a orgoliilor,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o discutie cu omologul american, Donald Trump, la receptia oferita de regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham in onoarea sefilor de stat si de guvern participanti la reuniunea NATO. …

- Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, s-au intalnit și cu omologii din SUA, Donald Trump și soția acestuia, Melania Trump. Klaus Iohannis a discutat cu Donald Trump, in timp ce soția sa s-a intreținut cu Melania Trump, care a etalau o pelerina Valentino ce costa 4.600 de lire sterline.…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti drept 'foarte insultatoare' remarca presedintelui francez Emmanuel Macron ca NATO ar fi in 'moarte cerebrala' si si-a exprimat intentia de a discuta cu acesta in decursul zilei de marti cu prilejul summitului Aliantei Nord-Atlantice…

- Emmanuel Macron a discutat la telefon cu omologul sau american Donald Trump despre Siria, Iran si NATO si urmeaza sa se intalneasca inaintea summitului NATO prevazut la 4 decembrie la Londra, relateaza Reuters potrivit news.ro”Excelenta discutie in aceasta (luni) seara la telefon cu presedintele @realDonaldTrump:…