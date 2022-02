Klaus Iohannis: Trebuie să rămânem uniți. Suntem pregătiți și în cazul unui flux de migranți Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca „trebuie sa ramanem uniți și in eforturile diplomatice, economice și suntem intre timp pregatiți sa luam orice masura se impune impreuna, atunci cand situația in teren se schimba”. De asemenea, Iohannis a spus ca Romania este pregatita și pentru un eventual flux de migranți care va veni din Ucraina in cazul unui conflict armat. „Astazi am venit la Bruxelles, unde am avut o intalnire in format Consiliul European dedicata situației de la granița Ucrainei cu Rusia, o problema pe care noi ne preocupa foarte mult, dar și pe ceilalți evident. A fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

