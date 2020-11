Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis: Economia isi revine, dar finantele publice au ramas putin in urma Presedintele Klaus Iohannis a aprecia, joi, ca economia a inceput sa-și revina, dar ca finanțele publice au ramas in urma, dat fiind deficitul bugetar mare, generat de cheltuielile cu gestionarea crizei pandemice. Întrebat…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat joi daca a discutat ceva concret despre transportul noului vaccin impotriva COVID-19 din strainatate, cu ocazia vizitei la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice Ramnicu Valcea, ca va vorbi despre aceste…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, joi, ca trebuie gasite solutii pentru stimularea inovarii, incurajarea investitiilor si cresterea rolului cercetarii in domenii-cheie precum medicina, biotehnologia sau energia verde. El a facut o vizita la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii…

- Klaus Iohannis a vizitat, joi, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice Ramnicu Valcea. „In cercetare ne punem spernțele pentru un tratament viabil care sa ne ajute la depașirea acestei crize profunde. Am vazut cum inovarea are rol esențial in imbunatațirea…

- Presedintele Klaus Iohannis face, joi, o vizita la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice Ramnicu Valcea, institut de tehnologii aplicate pentru energie curata, mediu si sanatate. Institutul lanseaza doua proiecte finantate de Uniunea Europeana, care…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, joi, cu prilejul Zilei cercetatorului si proiectantului, o vizita la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice (ICSI) de la Ramnicu Valcea. Potrivit Administratiei Prezidentiale, institutul, care a implinit…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, joi, cu prilejul Zilei cercetatorului si proiectantului, o vizita la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice (ICSI) de la Ramnicu Valcea. Potrivit Administratiei Prezidentiale, institutul, care a implinit…

- Președintele Klaus Iohannis va vizita, joi, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice, care se ocupa de implementarea și promovarea tehnologiilor energetice bazate pe emisii scazute de gaze cu efect de sera, anunța MEDIAFAX. „Cu prilejul Zilei Cercetatorului…