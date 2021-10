De luni vor incepe doua saptamani de vacanța pentru toți elevii, iar masca devine obligatorie peste tot, atat in exterior cat și in interior. Sunt principalele masuri anunțate de președintele Klaus Iohannis in incercarea de a limita raspandirea virusului Sars-Cov2. Șeful statului a precizat ca tot de luni vor intra in vigoare mai multe restricții.... View Article