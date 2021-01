Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a fost in vizita la centrul de vaccinare de la Romexpo. Iohannis a explicat ca in cazul in care vom avea 60-70% din totalul populației cu vaccinul efectuat, iar oamenii vor respecta in continuare restricțiile, atunci in vara vom putea scapa de pandemia de Covid-19.…

- Președinții Parlamentului, Anca Dragu și Ludovic Orban, s-au vaccinat anti-COVID, marți, la Spitalul Militar Central. Dragu și Orban au mers impreuna sa se vaccineze. Au primit simultan prima doza de vaccin. „Ma bucur ca rata de vaccinare a crescut, am ajuns la 30.000 de vaccinuri pe zi. Asta inseamna…

- Patronatele din HoReCa nu isi vor obliga angajatii sa se vaccineze, insa le vor explica faptul ca vaccinarea grabeste revenirea la viata normala, a declarat, luni, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Daniel Mischie, intr-o conferinta de presa. "Trebuie…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de Craciun, in care face din nou apel la respectarea regulilor de protejare, astfel incat sa putem reveni mai repede la o viața normala. „Din cauza epidemiei suntem nevoiți sa ne petrecem sarbatorile departe de cei pe care ii iubim atat de mult și de care…

- Vaccinarea este singura soluție pentru a scapa de pandemie, iar o campanie de informare corecta și eficienta ii va ajuta pe oameni sa ințeleaga ca beneficiul vaccinului anti-Covid este uriaș, a explicat la Digi24 medicul Gindrovel Dumitra. "Speram ca tot personalul medical sa fie vaccinat in ianuarie,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu , i-a indemnat joi pe romani sa iasa duminica la vot ca sa „vaccineze anti-Orban”, ca reacție la apelul șefului statului de vot anti-PSD și pro-PNL. „Intr-adevar, romanii trebuie sa iasa la vot! Ca sa-l mature pe Orban de la putere! Pentru toata bataia asta de joc la…

- Azi se implinesc cinci ani de la tragedia din clubul Colectiv in urma careia si-au pierdut viata 65 de oameni. Pe 30 octombrie 2015, clubul a luat foc in timpul concertului Goodbye to Gravity. Ancheta in acest caz este departe de final. Printre cei care si-au pierdut viata in urma tragediei erau artisti,…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, susține ca Guvernul pe care il conduce se lupta sa gestioneze cat mai bine criza Covid-19 din țara noastra astfel incat romanii sa duca o viața cat mai normala. Orban a explicat in acest sens ca masurile luate de autoritați țin cont de aspectul local al pandemiei.Citește…