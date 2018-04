Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a deplasat cu bicicleta la serviciu, miercuri dimineața, de la Vila Lac la Cotroceni. Klaus Iohannis a fost surprins in trafic de fotograful Libertatea. Profitand de vremea frumoasa, președintele Romaniei a ieșit la plimbare cu bicicleta și luni, prin parcul…

- Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis se va intalni vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit Presedintiei, seful statului isi exprima speranta ca, dupa discutiile cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei…

- Președintele Romaniei a ieșit luni seara la o plimbare cu bicicleta prin Capitala, pentru a vedea prin ce trece un om normal care vrea sa se deplaseze in acest mod, sau pur și simplu sa se relaxeze. Klaus Iohannis a uimit pe toata lumea cand a aparut imbracat casual, in pantaloni deschiși la culoare,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a plimbat, luni, cu bicicleta in Bucuresti, de la resedinta sa pana in Parcul Herastrau, el constatand ca traficul este infernal si ca in acest caz se impun masuri serioase de imbunatatire a infrastructurii si a reglementarilor in trafic. "Vazand vremea splendida…

- Modificarea legilor justitiei din Romania a fost principalul subiect discutat joi, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat, sambata, la schi in Muntii Sureanu, pentru a treia oara in acest an. La Sureanu se afla domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, denumit ”Elvetia Romaniei”, datorita peisajelor foarte...

- Presedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat, sambata, la schi in Muntii Sureanu, pentru a treia oara in acest an. La Sureanu se afla domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, denumit ”Elvetia Romaniei”, datorita peisajelor foarte frumoase.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca este cam "devreme" pentru o evaluare fata de faptul ca a acordat o a treia sansa PSD de a ramane la guvernare. Șeful statului asteapta evaluarea pe care o va prezenta premierul referitor la activitatea de guvernare. "Este un pic devreme pentru evaluare.…