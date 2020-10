Stiri pe aceeasi tema

- Europa a inregistrat in ultimele zile recorduri negative in lupta cu pandemia de coronavirus. Mai multe state, printre care Franta, Marea Britanie, Romania si Republica Moldova au raportat joi cel mai mare numar de infectari cu COVID-19 de la inceputul pandemiei.

- Este foarte probabil sa ne confruntam cu al doilea val al pandemiei, spune medicul infecționist Virgil Musta. Potrivit acestuia, Romania este in faza in care nu atat focarele produc noi imbolnaviri, ci transmiterea comunitara. Culmea, acum cateva zile, Musta indemna romanii sa mearga liniștiți la…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca a avut o sedinta de lucru cu premierul Ludovic Orban si ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, pe tema Legilor Justitiei. Iohannis a declarat ca interventiile brutale facute de PSD asupra Legilor Justitiei au bulversat sistemul de Justitie, iar prevederile toxice…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, potrivit specialistilor, in Europa este iminent un al doilea val al pandemiei, context in care le-a transmis romanilor sa respecte cu rigoare regulile, sa evite aglomeratiile si deplasarile inutile. ‘Opinia aproape unanima a specialistilor este ca…

- Medicul a declarat la Antena3 ca Romania se afla in faza in care nu doar focarele produc noi imbolnaviri, ci si transmiterea comunitara. Citeste si: Medicul Virgil Musta ii indeamna pe romani sa mearga la vot: "Tine de fiecare dintre noi sa ne implicam activ" "Suntem in continuare in…

- Increderea consumatorilor ar putea suferi o noua lovitura, fiind posibil ca populatia sa fie nevoita sa reduca activitatea sociala si sa lucreze din nou de acasa in momentul in care va veni al doilea val al pandemiei, considera Radu Puiu, analist al XTB Romania.

Economia Austriei a inregistrat o scadere de 12,8% in al doilea trimestru al anului 2020, din cauza efectelor pandemiei, anunta Institutul autriac pentru Studii Economice (WIFO), citat de editia in limba germana a agentiei Reuters, potrivit Mediafax.

Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații de presa dupa intalnirea cu o declarație de presa, dupa intalnirea cu ministrul Marcel Vela și secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu.