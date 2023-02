Stiri pe aceeasi tema

- Prima referire la extinderea Spațiului Schengen și Romania in cadrul Consiliului European de joi a fost facuta de presedintele Parlamentului Europea - Roberta Metsola. Oficialul UE și-a exprimat din nou dezamagirea fata votul dat in Consiliul Justitie si Afaceri Interne din 8 decembrie, potrivit unor…

- „Sa nu aveți așteptari extraordinare. A fost o discuție buna, am avut dezbaterea astazi. Am facut pași in direcția buna. Concluzia mea este simpla: toți actorii au ințeles ca avem o problema care trebuie sa fie rezolvata. In cursul anului 2023, sa fie incheiat cu un rezultat pozitiv pentru Romania și…

- Președintele Klaus Iohannis și cancelarul austriac - Karl Nehammer au stat, miercuri, fața in fața, intr-o intalnire oficiala, dupa eșecul aderarii țarii noastre la Schengen. Inainte de summitul de joi, de la Bruxelles, Klaus Iohannis a facut apel la calm: romanii nu trebuie sa ii boicoteze pe austrieci.Klaus…

- Klaus Iohannis a anunțat ca Romania nu va ataca votul din JAI la Curtea Europeana de Justiție. Singura soluție e diplomația, a mai spus președintele. Pe de alta parte, președintele a precizat ca nu trebuie sa ne facem speranțe mari. Urmatoarea decizie privind aderarea țarii noastre la Schengen ar putea…

- Intrebat de critici ce parere are despre faptul ca Romania nu a intrat in Schengen, Klaus Iohannisa a declarat știe cine nu sunt vinovații pentru acest eșec de proporții. Aflat la Bruxelles, Iohannis a vorbit despre o „vanatoarea de vinovati care s-a declansat in unele medii” și despre „sfatuitorii…

- Romania ar urma sa primeasca joi acceptul statelor membre pentru a intra in Schengen in etape incepand cu 2023, la termene precise, insotite de cateva conditionalitati, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Conditionalitatile ar viza masuri de intarire a controlului la granite, dar si o implicare…