- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca in reuniunea Consiliului European au existat discutii despre Schengen, declarandu-se optimist ca in 2023 va fi incheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru Romania si Bulgaria. ‘Sunt destul de…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi o declarație de presa, in marja participarii la Consiliul European de la Bruxelles, in care s-a aratat optimist ca țara noastra va fi primita anul viitor in spațiul Schengen, precizand insa ca liderii europeni nu au discutat despre un „calendar concret” al…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi seara, intr-un comunicat de presa ca opoziția Austriei fața de aderarea Romaniei la spațiul Schengen este una „nedreapta”, iar țara noastra merita un vot favorabil avand in vedere rezultatele misiunilor recente de evaluare ale statelor membre și instituțiilor…

- Vit Rakusan spune ca de peste 10 ani nu s-a facut nimic pentru aderarea noilor state și ca suntem la cațiva pași de un posibil succes, in ceea ce privește intrarea Croației, Bulgariei și Romaniei, in Schengen. „Un subiect foarte important este extinderea Schengen. Sunt sigur ca Croatia va intra astazi…

- Aderarea Romaniei la spațiul Schengen va fi stabilita in Consiliul JAI din 8-9 decembrie. Uniunea Europeana a publicat programul oficial al reuniunii miniștrilor Justiției și Afacerilor Externe. Președintele Klaus Iohannis spunea, saptamana trecuta, ca votul ar putea fi amanat cu o luna sau doua. In…

- - Președintele Klaus Iohannis spune ca Romania poate gasi soluții astfel incat sa fie invitata in Schengen pe 8 decembrie: „Continui sa vad acest lucru ca fiind posibil. Cred ca inca mai avem suficient timp pentru a aborda, pentru a rezolva toate problemele”. Fii la curent cu cele mai noi…

- Raportul pozitiv al Comisiei Europene pentru aderarea Romaniei, Croației și Bulgariei la Schengen a fost salutat de socialiștii europeni, care spun ca este „un pas pozitiv pentru proiectul european”, care va consolida spațiul de libera circulație.

- Roberta Metsola: Romania merita sa fie primita in spatiul Schengen Foto: Arhiva. Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a condamnat declaratiile la adresa României care au fost rostite saptamâna trecuta în plenul legislativului de la Bruxelles. Într-un…