- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Summitul Initiativei celor Trei Mari, care va avea loc pe 17 si 18 septembrie la Bucuresti, va fi crucial pentru viitorul acestei platforme informale de cooperare. "Daca Formatul Bucuresti, pe care l-am lansat impreuna cu Polonia in 2015, si-a dovedit…

- „Vom organiza Summit-ul pe datorie. Aici ne duce Guvernul de incompetenti, asa ca ne descurcam. Summit-ul se va organiza, in buna parte, pur si simplu pe datorie. Eu nu pot sa anulez un Summit pentru care ne-am luptat toti, si diplomatia romana, si eu, un Summit unde s-au facut invitatii de anul trecut",…

- Guvernul a stabilit, joi, proiectele nationale pe care Romania la va propune la Summitul Initiativei celor Trei Mari, printre care proiectul „RAIL 2 SEA” privind o ruta feroviara de 3.663 km care porneste din Portul Gdansk din Polonia si se termina in Portul Constanta.

- Confirmarea vine din partea ambasadorului Romaniei in SUA, George Cristian Maior, care a avut o intalnire cu oficialul american. ''In contextul discutiilor avute cu secretarul energiei al Statelor Unite, Rick Perry, am prezentat stadiul realizarii segmentului romanesc al gazoductului BRUA,…

- Ludovic Orban a declarat, joi, dupa ce Liviu Dragnea a spus ca suspendarea lui Klaus Iohannis este o opțiune serioasa, ca PNL analizeaza posibilitatea de a cere ajutorul forurilor Comisiei Europene pentru suspendarea modificarilor codurilor penale."Riscam sa patim exact ce a patit Polonia.Noi…

- Eșecul discuțiilor Tariceanu-Timmermans. Comisia Europeana trage un semnal de alarma, transmis și președintelui Senatului. Intr-un raspuns pentru Libertatea, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans spune ca, in niciun caz, Romania nu este deloc aproape de a scapa de Mecanismul de Cooperare…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a salutat, joi in cadrul unei intalniri la Varșovia, cu ocazia Reuniunii la Nivel Inalt a Formatului București (B9), relația de prietenie dintre Romania și Polonia.

- Vizita va include consultari cu presedintele Poloniei pe teme legate de Parteneriatul Strategic bilateral si de cooperare in plan securitar, regional si european."In cadrul dialogului care va avea loc la Varsovia, o atentie deosebita va fi acordata dimensiunii de securitate care a crescut…