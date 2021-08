Stiri pe aceeasi tema

- PSD i-a solicitat, vineri, presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a avut cunostinta de condamnarea penala a lui Florin Citu in momentul in care l-a desemnat pentru functia de prim-ministru al Romaniei. "PSD solicita presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa…

- Informația ca Florin Cițu a fost inchis 2 zile in SUA, in urma cu 20 de ani, pentru ca a fost prins baut la volan a facut inconjurul internetului inca de la ora 12, premierul avand o reacție o ora mai tarziu, la briefingul ședinței de guvern, la ora 13. Daca ceilalți lideri politici, de […] The post…

- In județul Mureș, unul dintre puținele din Ardeal in care PNL nu a caștigat nici Primaria municipiului reședința de județ, nici Consiliul Județean, au avut loc alegeri interne sambata, la eveniment fiind prezenți și premierul Florin Cițu și președintele partidului, Ludovic Orban. In discursul sau, Florin…

- Președintele Iohannis iși mai trimite un consilier ca ambasador in strainatate, pe Laurențiu Mihai Ștefan, in Irlanda. Decretul de numire vine la scurt timp dupa ce șeful statului și-a numit un alt consilier de incredere, pe Alexandru Muraru, ca ambasador in SUA, in locul fostului șef SRI, George Maior.…

- Prin schimbarea lui Alexandru Nazare de la varful Finanțelor, Florin Cițu urmarește, de fapt, un scop personal: acela de a caștiga cu orice preț președinția PNL, in toamna, prin alocarea unor fonduri suplimentare catre autoritațile locale liberale, ceea ce i-ar aduce un plus de susținere, la congresul…

- Klaus Iohannis i-a chemat, luni, la Cotroceni, pe Florin Cițu și pe Ludovc Orban, dar și pe ceilalți lideri ai coaliției de guvernare, pentru consultari cu privire la proiectul „Romania Educata”. Președintele va avea, in perioada 5-7 iulie 2021, o serie de consultari cu mediul politic și cu partenerii…

- Miniștrii Guvernului Cițu au defilat, sambata dimineața, inca de la primele ore, in centre de vaccinare din toata țara (imagini AICI), intr-o campanie de imagine, menita sa o susțina pe cea de vaccinare, coordonata personal de premierul Florin Cițu. Astfel, in timp ce ministrul sanatații Ioana Mihaila…