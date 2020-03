Stiri pe aceeasi tema

- Principala misiune a premierului desemnat: depesedizarea Romaniei! Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , a semnat, miercuri, decretul prin care il desemneaza pe Vasile- Florin Citu in calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului. „Președintele…

- Curtea Constitutionala a stabilit, luni, ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL in functia de premier. "Ceea ce am spus noi este urmatorul lucru: potrivit Articolului 101, aliniatul 3 din Constituție, președintele, in caz de criza, dupa caderea…

- ​PSD ia în calcul sa nu participe la sedința din Parlament pentru învestirea Guvernului Orban, astfel încât sa nu existe cvorumul necesar, iar votul sa fie amânat. „E un moment în care trebuie o decizie politica, daca participam la acel vot sau nu. Avem…

- Deputatul PSD, Eugen Nicolicea, arata ca președintele Klaus Iohannis și liderii PNL interpreteaza greșit Constituția pentru a forța alegerile anticipate. Nicolicea susține ca, in aceasta situație, este un conflict juridic de natura constituționala intre Parlament și Administrația Prezidențiala, iar…

- Renate Weber nu a mai așteptat pe nimeni și s-a autosesizat in legatura cu cele 25 de Ordonanțe de Guvern date intr-o singura ședința a Cabinetului Orban.Avocatul Poporului, Renate Weber, nu a mai așteptat sesizari de la partidele politice și arata ca iși rezerva dreptul de a ataca la Curtea Constituționala…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 17 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 143 2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si a Legii nr. 194 2011 privind combaterea operatiunilor…

- Cerere de reexaminare asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si a Legii nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 16 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31 1990.Va prezentam textul integral al cererii:Domnului Teodor Viorel MelescanuPresedintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul…