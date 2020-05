Slujbele vor fi reluate, dupa 15 mai, insa doar in curtea bisericilor, unde credincioșii vor purta masca de protecție și vor pastra distanța de 1,5 metri, a anunțat, marți, președintele Klaus Iohannis. In privința competițiilor sportive, președintele a spus ca nu se reiau in aceasta etapa. Klaus Iohannis a spus ca serviciile religioase cu credincioși […] Articolul Klaus Iohannis: Slujbele vor fi reluate in curtea bisericilor, dar competițiile sportive nu vor incepe a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .