Klaus Iohannis: Singura soluție pentru a combate pandemia rămâne vaccinarea Președintele Klaus Iohannis a ținut miercuri seara, la Cotroceni, o conferința de presa. Acesta a adus in discuție posibilele restricții ce vor intra in vigoare incepand de lunea viitoare. „Repet, singura soluție pentru a combate pandemia ramane vaccinarea. Dragi romani, vaccinați-va!”, a transmis șeful statului. De asemenea, Klaus Iohannis a declarat faptul ca noile restricții mai severe ce vor fi discutate in ședința Comitetului pentru Situații de Urgența, ce va avea loc vineri, se vor aplica doar pentru cei nevaccinați. Printre noile masuri care ar putea intra in vigoare, președintele a menționat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

