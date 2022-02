Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis viziteaza, vineri, impreuna cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, se vor intalni cu militarii…

- Coloane cu tehnica militara americana vor trece prin București la noapte Foto: Arhiva/MApN. Prima coloana de trailere cu tehnica militara americana va ajunge la Bucuresti în jurul orei 1, în noaptea de joi spre vineri, arata un comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN)…

- Detasamentul de forte intrunite constituit de Regimentul 2 Cavalerie al Fortelor Terestre ale SUA care va veni in Romania a inceput, ieri pregatirile finale pentru dislocarea din Germania, a informat Ministerul Apararii Nationale (MApN), potrivit Agerpres. Cei aproximativ 1.000 de militari americani…

- Militarii vor intra in Romania in jurul orei 22.00 și vor merge la baza militara. Mihail Kogalniceanu. Poliția Militara va dispune masuri pentru asigurarea fluenței in trafic și informarea conducatorilor auto asupra eventualelor restricții rutiere, se arata in comunicat. TF Cougar va fi constituita,…

- Primii 100 de soldați americani au sosit in Romania. Este vorba despre specialiști care pregatesc venirea celorlalte trupe, a anunțat marți ministrul Apararii, Vasile Dincu. „Suntem pregatiți de multa vreme, din perspectiva logistica. Este vorba și de pregatiri specifice care se fac. In acest moment,…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock se va duce saptamana viitoare la Moscova pentru discutii asupra crizei legate de Ucraina, a anuntat ea pe marginea unei intalniri cu omologii sai din UE vineri la Brest (vestul Frantei), informeaza Reuters. In acelasi timp, ea a exclus posibilitate gasirii…