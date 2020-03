Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la debutul campaniei de impadurire ”Romanii planteaza: O padure cat o tara”, evenimentul avand loc in judetul Dambovita. Vor mai lua parte ministrul Mediului, Costel Alexe, dar si premierul interimar, Ludovic Orban, si prim-ministrul desemnat, Florin Citu. In cadrul campaniei, peste 2.500 de paduri vor fi plantate ”de la zero”, iar in 7.000 se vor face completari.

