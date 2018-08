Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea ironizeaza declaratiile presedintelui Klaus Iohannis de la Bruxelles, unde a dat explicatii cu privire la decizia sa de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), spunand ca este doar ipocrizie din partea sefului statului,…

- The chairman of the Social Democratic Party (PSD) Liviu Dragnea announced Monday that discussions concerning suspending president Klaus Iohannis will continue within the party and coalition. "Discussions about the suspension will continue within the party and we will have a discussion about…

- Potrivit unor surse din coalitia de guvernare, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, se opune suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din doua motive. In primul rand, se razbuna pe Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD s-a opus ca Tariceanu sa fie candidatul comun sustinut de coalitia PSD-ALDE la prezidentialele…

- Actiunea de recuperare a sumelor incasate de familia Iohannis din chiria pentru imobilul pierdut in instanta a fost inceputa de Fisc, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, subliniind ca, imediat ce o sa primeasca datele o sa le transmita public, informeaza AGERPRES .…

- Fiscul a inceput deja procedura de recuperare a sumelor incasate din chirii de catre presedintele Klaus Iohannis, a anuntat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, intr-un raspuns la o intrebare a presedintelui PSD Liviu Dragnea.

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat ca nu este exclusa posibilitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, avand in vedere ca acesta a amanat “neconstitutional de mult” sa semneze decretul de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca urmare a deciziei CCR, informeaza…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca presedintele Klaus Iohannis a fost ajutat de "statul paralel" pentru a castiga in instanta lupte pe care toti ceilalti le-au pierdut."Dupa Traian Basescu, acum presedintele Iohannis pastoreste acest sistem. Fara statul paralel, el n-ar fi castigat…

- "In legatura cu plangerea penala depusa de Ludoivic Orban, se poate contura ideea ca aici se poate vorbi despre antisemitism instituțional. In momentul in care citind acea plangere penala se vorbește despre acuzații de inalta tradare pentru un oficial, care a avut intalniri oficiale cu șefi de stat…