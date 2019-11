Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, in aceasta noapte ca liberalii și Klaus Iohannis au caștigat alegerile in 84 din cele 114 de localitați ale județului Suceava. Dupa numaratoarea paralela a voturilor, Gheorghe Flutur a declarat ca in nu mai puțin de 21 de localitați, Klaus Iohannis…

- Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca primele rezultate dupa exit poll-urile prezentate la inchiderea urnelor arta o mare victorie pentru Romania si pentru Klaus Iohannis. Rezultatele principalelor sondaje prezentate ieri seara, la ora 21:00, au fost primite cu o imensa bucurie ...

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale l-a atacat, miercuri, pe premierul desemnat Ludovic Orban, despre care a spus ca parca joaca intr-o comedie, dar și pe președintele Klaus Iohannis, in cadrul unei intalniri electorale care a avut loc in județul Suceava, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA…

- Cel mai mare și mai modern ambulatoriu din țara a fost inaugurat astazi la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava in prezența primului om al țarii, președintele Klaus Iohannis. Alaturi de șeful statului s-au aflat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, primarul Ion…

- Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a criticat atacurile PSD la adresa viitoarei guvernari PNL, potrivit carora aceasta ar pregati taieri de salarii si pensii. Gheorghe Flutur a declarat, la Siret, ca actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis, este garantul ca aceste lucruri nu se vor ...

- Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat astazi, la startul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale ca președintele Romaniei Klaus Iohannis este garantul scoaterii din izolare a județului Suceava și a Moldovei, prin construcția de autostrazi. Conducerea liberalilor suceveni s-a intalnit…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, joi, ca a avut dreptate atunci cand a spus ca acest Guvern PSD ostil județului Suceava va fi demis prin moțiune de cenzura. „Am avut gura aurita cand am declarat la finalul saptamanii trecute, la Campulung Moldovenesc, ca județul Suceava va fi in…

- PNL a strans in județul Suceava nu mai puțin de 105.000 de semnaturi pentru susținerea lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale. Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a subliniat faptul ca asta inseamna ca mai mult de jumatate din numarul de semnaturi necesare inscrierii candidaturii ...