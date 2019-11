Klaus Iohannis și invitații săi. Marea dezbatere/conferință, dar ce nu s-a văzut la TV ​​Indiferent cum e privita, dezbaterea e puțin anormala. Practic doi candidați se duelau în locații diferite ca atunci când eram în școala și ne jucam "avioane". Pentru cine nu știe, pe caietele de matematica "luptam" unul contra altuia, încercând sa ne dam seama unde și-a desenat adversarul avioanele, pe o grila în stilul tablei de șah. Pe scurt, ce s-a vazut la "așteptata dezbatere" a președintelui se poate rezuma astfel: moderatorul Iohannis, aplauze ca la teatru, pierderea timpului pe telefoane, câteva poze, iar afara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

