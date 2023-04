Stiri pe aceeasi tema

- La Palatul Cotroceni a inceput ședința CSAT, convocata de președintele Iohannis pe tema situației de securitate din zona Romaniei și a programelor de inzestrare ale Armatei Romane. Potrivit legii, la ședințele CSAT participa și premierul Romaniei. Pentru Nicolae Ciuca, aceasta ar putea fi ultima ședința…

- „Trebuie facuta o reforma in cheltuirea banului public”, a spus joi președintele PSD Marcel Ciolacu, care a anunțat ca se va intalni luni cu ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, precizand ca acest lucru „nu este un semnal de alarma”.„ Felicit pe dl prim-ministru, felicit pe dl ministru de Finanțe.…

- ”Nu va asteptati ca acest guvern sa taie bani de la cetateni, dar sa gaseasca o forma de echitate sociala, de justitie sociala, asta pot sa va asigur ca pentru asta lucram”, a spus ministrul la Palatul Victoria. Despre impozitarea salariilor bugetarilor care depasesc salariul presedintelui, Adrian Caciu…

- Ion Minzina, președintele Consiliului Județean Argeș, l-a primit astazi, la sediul instituției din Pitești, pe ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, și pe secretarul de stat Mihai Diaconu. Alaturi de Ion Minzina s-a aflat primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu, precum și consilierul județean Nicolae…

- Ne mentinem orientarea de a adera la zona euro in 2029, a declarat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, in cadrul evenimentului Economist Impact.Se schimba banii si in Romania, dar in 2029. „Daca PNRR se va implementa in totalitate, putem sa gr[bim aceasta accedere mai devreme de 2029. Vom avea și criterii…

- Senatoarea USR Anca Dragu a atras atentia, in plenul de miercuri al Senatului unde a avut loc dezbaterea „Ora Guvernului” la care a fost invitat ministrul de Finante Adrian Caciu, ca Romania a imprumutat sume foarte mari, la care se adauga si dobanzi la fel de mari, pe care romanii le vor plati in urmatorii…

- Ultimele date publicate marti de INS confirma ca preturile alimentelor au explodat, iar romani sunt printre cei mai saraci din Europa, arata USR, intr-un comunicat de presa. Ministrul PSD al Finantelor, Adrian Caciu, a scapat economia din mana si Romania este in randul tarilor cu cea mai mare inflatie…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca Guvernul va aproba continuarea Programului "Noua Casa". La randul sau, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a mentionat ca plafonul pentru acest program este, pentru inceput, de 1,5 miliarde de lei si poate fi suplimentat. Premierul a completat ca programul…