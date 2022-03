Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere situatia generata de agresiunea militara rusa din Ucraina, in data de 02 martie a.c., Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava s-a intrunit in format restrans, in Punctul de coordonare si comanda din PTF Siret, in prezenta prefectului judetului Suceava, a domnului Gheorghe…

- Comisarul european responsabil pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a vizitat, in aceasta dimineața, tabara de refugiați din Ucraina amenajata pe stadionul din Siret. Inaltul oficial european a fost insoțita de ministrul de interne, Lucian Bode, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, ...

- Comisarul european de afaceri interne, Ylva Johansson, vizita in Romania Foto arhiva Realizator: Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, se va afla astazi în judetul Suceava pentru a observa situația refugiatilor ucraineni care vin în România. Potrivit unui comunicat…

- Comisarul european responsabil pentru pentru afaceri interne Ylva Johansson viziteaza, astazi, taberele de refugiați de la Siret. Inaltul oficial european a ajuns in aceasta dimineața pe Aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava, Ylva Johansson fiind intampinata de șeful Departamentului pentru Situații…

- Lucian Nicolae Bode, ministrul afacerilor interne și dr. Raed Arafat, secretar de stat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența se vor afla astazi in zona Vamii Siret și a taberelor mobile organizate pentru persoanele care se refugiaza din Ucraina, informeaza Prefectura Suceava. The post Bode…

- „Deja s-au instalat anumite chestiuni in plus fata de ce a fost ieri, noaptea am avut Comitet Judetean pentru Situatii de Urgenta, care a tinut pana aproape la 1 dimineata, s-a stabilit ca va fi un punct de comanda in zona de granita care va fi permanent cu toate institutiile implicate si s-a asigurat…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a verificat in aceasta seara, impreuna cu miniștrii Afacerilor Interne, Lucian Bode, Sanatații- Alexandru Rafila, Apararii- Vasile Dincu, șeful DSU- Raed Arafat, și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, stadiul pregatirilor pentru gestionarea masurilor…

- Premierul Romaniei Nicolae Ciuca și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, vor ajunge in aceasta dupa amiaza mijlocul refugiaților din Ucraina intra in Romania prin vama Siret. Nicolae Ciuca va fi insoțit și de ministrul afacerilor interne, Lucian Bode și de ministrul sanatații…