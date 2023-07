Klaus Iohannis și-a cheltuit toți banii de deplasări pe 2023 în doar 6 luni Administrația Prezidențiala anunța ca au fost cheltuiți deja aproape toți cei 5 milioane de euro, cat reprezenta bugetul de deplasari pe anul 2023. In primele cinci luni din acest an, Administrația Prezidențiala a folosit aproape intreaga suma stabilita in bugetul pentru 2023, cheltuind pentru deplasari externe o suma record comparativ cu ceilalți ani de mandat ai președintelui Klaus Iohannis – peste 25 de milioane de lei (aprox. 5 milioane de euro). Bugetul total alocat pentru deplasari externe in 2023 a fost de 27.190.000 de lei, din care 25.260.765 de lei au fost cheltuiți pana la sfirșitul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

