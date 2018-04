Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis, despre salariile din educație: ”Cum vrem sa convingem tinerii sa devina dascali, daca este previzibil ca vor ramane sarantocii clasei? E jenant!, a spus șeful statului, joi, intr-o dezbatere cu tinerii, la Bacau, despre viitorul Romaniei. Șeful statului a atras atenția ca majoritatea celor…

- Presedintele Iohannis nedumerit de vizita in Israel a liderilor PSD Presedintele Klaus Iohannis în vizita la întreprinderea Aerostar din Bacau. Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis nu este de acord cu modul în care a fost organizata…

- Iohannis saluta obținerea sesizarii Comisiei de la Veneția, pe legile justiției. Șeful statului a precizat ca este un ”lucru foarte bun” și ca va face o declarație, dupa ce primele doua legi vor ajunge la el, pentru promulgare. O singura lege din pachetul de modificare a legilor justiției se reintoarce…

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat la Bacau societatea comerciala Aerostar SA si la finalul vizitei a comentat subiectul stenogramelor cu premierul Viorica Dancila, difuzat miercuri la Antena 3. Amintim ca jurnalistii Trustului Intact au tratat pe larg subiectul unor stenograme in care Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla joi in municipiul Bacau, unde va vizita societatea comerciala Aerostar SA si va participa la dezbaterea ''Viziunea tinerilor pentru viitorul Romaniei'', potrivit Administratiei Prezidentiale. Seful statului va vizita mai intai compania Aerostar…

