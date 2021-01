Klaus Iohannis se va vaccina public pe 15 ianuarie – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, cand a decis sa se vaccineze anti-COVID. Iohannis a raspuns, marți, la intrebarea unui jurnalist care i-a reproșat ca nu a dat un semnal de incredere prin a se vaccina primul contra noului coronavirus. „In Israel, președintele a fost primul…

- DNA ii cere președintelui Klaus Iohannis incuviințarea urmaririi penale pentru Costel Alexe, fost ministru al Mediului in Guvernul Orban și actual președinte al Consiliului Județean Iași. El este acuzat ca ar fi primit mita de la un combinat siderurgic 22 de tone de produse din tabla, pentru alocarea…

- Avocatul Gheorghe Piperea arunca un scenariu-bomba in spațiul public, chiar in ziua in ziua in care a inceput campania de vaccinare impotriva noului coronavirus, pe teritoriul Romaniei.Piperea susține ca un posibil motiv al lui Klaus Iohannis de a nu fi primul roman vaccinat este acela ca.. Citește…

- Curtea Constitutionala a admis miercuri o sesizare a presedintelui Klaus Iohannis si a decis ca este neconstitutionala legea privind trecerea unui teren pe care se afla Liceul Tehnologic Odobesti din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public…

- Europarlamentarul Rares Bogdan a anuntat miercuri ca liberalii vor discuta cele trei propuneri pentru functia de premier, printre care se numara si actualul prim-ministru interimar Nicolae Ciuca, iar Ludovic Orban va avea o intalnire miercuri cu presedintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre…

- Guvernul va prezenta azi Planul Național de Redresare și Reziliența. Planul Național de Redresare și Reziliența va fi prezentat public diseara, in prezența prim-ministrului Ludovic Orban și a membrilor guvernului. Este un plan amplu și vom avea peste 30 de miliarde de euro din fonduri europene pentru…

- Dupa ce Raed Arafat a afirmat in urma cu o zi, in direct la TV, ca se va vaccina public, daca asta ii va face pe romani sa ii urmeze exemplul, acum și Klaus Iohannis vine cu aceeași mențiune. Președintele spune ca, de nevoie, va face acest lucru, ”cu placere”, in vazul romanilor.

- Unul dintre cele zece sindicate constituite la nivelul Societatii Romane de Radiodifuziune a anuntat un presupus focar de infectie cu Covid-19 la Radio Romania. In replica, SRR precizeaza intr-un comunicat ca de la inceputul pandemiei au fost inregistrate 23 de cazuri de imbolnavire cu SARS-CoV-2,…