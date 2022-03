Klaus Iohannis se declară foarte bucuros de decizia NATO: ”Avem o veste foarte bună” Președintele Klaus Iohannis saluta decizia NATO de a aproba poziționarea pe teritoriul Romaniei a unui grup de lupta multinațional. „Avem o veste foarte buna, probabil ați aflat. Deja NATO a aprobat grupul de lupta care va fi poziționat in Romania. Este acel grup de lupta pe care l-am solicitat, am sperat sa se realizeze repede și s-a realizat. Este acel grup de lucru pentru care Franța va fi națiune cadru. Urmeaza discuții sa vedem cine mai participa. Sunt foarte bucuros ca s-a decis deja”, a declarat Iohannis inainte de summitul NATO de la Bruxelles. Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

