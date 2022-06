Președintele Klaus Iohannis i-a transmis o scrisoare Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cu prilejul aniversarii zilei oficiale de naștere și a celebrarii Jubileului de Platina. „Cu prilejul aniversarii Zilei Oficiale de Naștere și a celebrarii Jubileului de Platina, am deosebita onoare de a transmite Majestații Voastre, in numele poporului roman și al meu personal, […] Articolul Klaus Iohannis, scrisoare catre Regina Elisabeta: „Un moment istoric si un simbol al devotamentului in slujba cetatenilor” apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .