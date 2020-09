Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 23 septembrie, Hotararea numarul 46 privind suspendarea activitaților didactice in unitațile de invațamant preuniversitar in care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale din anul 2020. Astfel, școlile vizate vor fi inchise…

- Daca Guvernul Orban amana redeschiderea școlilor, alegerile locale trebuie amanate, considera liderul social-democrat Marcel Ciolacu: „Nu mai accept dubla masura și voi provoca o discuție serioasa”.

- Poziție tranșanta a PSD privind alegerile locale. Daca Guvernul Orban amana redeschiderea școlilor, alegerile locate trebuie amanate, considera liderul social-democrat Marcel Ciolacu: „Nu mai accept dubla masura și voi provoca o discuție serioasa”, a declarat acesta, conform Mediafax. …

- Alianta USR PLUS anunta marti ca incepe strangerea de semnaturi online pentru sustinerea candidatilor la alegerile locale din 27 septembrie, printr-un mecanism aprobat de Autoritatea Electorala Permanenta. Conform unui comunicat transmis marti, decizia de a apela si la aceasta metoda de…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cere ca decizia privind modul in care vor fi reluate cursurile in luna septembrie sa aparțina autoritaților locale. „Eu cred ca ne furam singuri caciula daca avem impresia ca școala online chiar funcționeaza”, spune Tariceanu. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,…

- "Președintele Klaus Iohannis are un rol esențial acum - trebuie sa cheme la consultari urgent toate partidele parlamentare, medici și epidemiologi și sa decida amanarea alegerilor”, a scris deputatul USR Ionut Mosteanu pe Facebook. E OFICIAL! Alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie. Klaus…

- Un lider USR cere amanarea alegerilor locale stabilite pentru 27 septembrie și ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa cheme partidele la consultari. In fata estimarilor guvernamentale privind evoluția crizei coronavirusului in Romania, vicepreședintele USR Ionuț Moșteanu susține ca organizarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca alegerile locale pot fi organizate in luna septembrie, insa a subliniat ca este necesar sa fie respectate normele in contextul pandemiei. "Dupa parerea mea, alegerile locale in septembrie se pot organiza", a…