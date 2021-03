Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul de Ziua Internaționala a Femeii transmis de Serviciul Roman de Informații (SRI) pe pagina de Facebook nu a avut efectul așteptat. Dupa ce reprezentanții SRI o fotografie cu un elefant, pe un fond roz, alaturi de mesajul „Este un mit ca numai elefanții nu uita nimic”, și hashtagul #CalitațiFeminine.…

- Papa Francisc I s-a intalnit sambata cu liderul comunitații musulmanilor șiiți din Irak, cea mai mare comunitate religioasa din acest stat afectat de zeci de ani de dictatura, razboi civil inter-confesional și terorism. Cei doi lideri religioși au transmis un mesaj puternic pentru conviețuire pașnica,…

- Legendarul fotbalist Pele, in varsta de 80 de ani, a fost vaccinat, marti, impotriva virsului Sars-Cov-2, informeaza AFP, potrivit news.ro Cu acest prilej, el si-a indemnat compatriotii sa respecte in continuare regulile puse in aplicare din cauza pandemiei de coronavirus. “Astazi este o zi de neuitat,…

- Este vorba despre un barbat in varsta de 89 de ani, transferat dupa tragedie intr-un alt pavilion al spitalului Matei Balș care a decedat luni dimineața. Pacientul suferea de o forma severa SARS Cov-2 și prezenta multiple afecțiuni asociate, precizeaza Ministerul Sanatații. Pacientul s-a aflat in Pavilionul…

- Parlamentarii au aflat, marți dupa-amiaza, ca Romania nu mai are suficiente doze de ser pentru imunizarea lor. Amanarea luata in calcul de Comitetul de coordonare a Vaccinarii este de cel puțin doua saptamani, pana la reluarea ritmului de furnizare a vaccinului de catre producator. Mesajul primit de…

- Alimentația are un rol esențial in vindecarea pacienților diagnosticați cu COVID-19. Pentru ca organismul lupta cu infecția, iar consumul energetic este foarte mare, specialiștii recomanda mai multe mese pe zi decat in mod normal, dar și cate un pahar de apa la fiecare sfert de ora. Recomandarile vizeaza…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul Campaniei de vaccinare anticoronavirus, spune ca e normal ca cetațenii sa aiba dubii privind vaccinarea. “Fiecare ezitare, fiecare intrebare este legitima, noi trebuie sa fim capabili sa oferim raspunsuri fiecarei persoane. Trebuie sa discutam cu medicii, acum…

- Noua mutatie a coronavirusului detectata in Marea Britanie se transmite mai usor, dar poate fi tinuta sub control la fel ca si celelalte tulpini, au subliniat oficiali din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA și preluata de Agerpres. ”Situatia nu este scapata de sub control,…