Klaus Iohannis: Să ținem cont de avertizările meteo „Ne mințim ka la meteo“ este un vers care facea furori in urma cu doar cațiva ani. Se pare, insa, ca președintele Iohannis considera ca nu e chiar așa. De ce altfel le-ar fi recomandat romanilor sa țina cont de avertizarile meteo? Intr-un mesaj postat pe FB, președintele zice: „In aceste zile, Romania și Europa resimt cu intensitate efectele schimbarilor climatice prin furtuni violente, valuri intense de caldura și incendii de vegetație amplificate de temperaturile atipic de ridicate. Suntem martori la fenomene meteo extreme cu impact major asupra bunastarii, a sanatații și chiar asupra vieții… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

