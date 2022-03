Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat luni, 21 martie, la o reuniune in format videoconferința, organizata de președintele Consiliului European, Charles Michel, inaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, la care va participa și președintele SUA, Joe Biden, a transmis Administrația…

- Statele membre UE incep sa se opuna reformarii sectorului agricol, in contextul razboiului din Ucraina, ceea ce ar putea sa determine Comisia Europeana sa amane publicarea propunerilor sale vizand agricultura durabila, care erau asteptate saptamana aceasta, informeaza Reuters. Dupa cate se pare, Executivul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti seara, la Isaccea, ca autoritatile romane in coordonare cu cele de la nivelul UE au prevazut, in functie de durata si dimensiunea fluxului de echipamente si de materiale destinate Ucrainei, sa mai deschida inca doua hub-uri umanitare la Sighet si in zona localitatii…

- Ziua 20 de razboi a inceput cu explozii puternice in capitala Ucrainei și sunetul sirenelor auzit de locuitorii din Kiev, Odesa, Uman si in regiunea Hmelnitki. Unul dintre consilierii șefului de cabinet al președintelui ucrainean a declarat ca razboiul ar trebui sa se termine cel tarziu la inceputul…

- Cotidianul maghiar Nepszava titreaza. ”Incepe o noua prietenie – Varsovia a schimbat Budapesta cu Bucureștiul”, comentand ca ”apropierea brusca si spectaculoasa polono-romana” este ”poate cea mai mare lovitura si, totodata, cea mai mare pierdere de prestigiu pentru guvernul populist de la Budapesta”.…

- Discuțiile au vizat evoluțiile curente de securitate din Ucraina, eforturile de gestionare și sprijin a fluxurilor de refugiați, masurile de asistența umanitara pentru Ucraina și Republica Moldova, sancțiunile aplicate Rusiei și Belarusului și propuneri de inasprire a acestora. De asemenea, s-a discutat…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa ședința CSAT, ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina și ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale. Klaus Iohannis a subliniat ca Romania condamna ferm agresiunea complet nejustificata, ilegala…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko anunta vineri. intr-un discurs televizat - de cateva ore - adresat natunii, ca tara sa va merge la razboi, daca aliata sa Rusia este atacata, si se angajeaza sa primeasca "sute de mii" de militari rusi in cazul unui conflict armat, relateaza AFP. Lukasenko face…