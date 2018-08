Primarul din Negru Voda, Petre Urziceanu, a declarat vineri pentru News.ro, ca intalnirea cu seful statului a avut loc joi seara, la intrarea in localitate.

"Joi seara, in jurul 20, domnul presedinte Klaus Iohannis era pe DN38 si venea pe bicicleta dinspre Constanta spre Negru Voda. Eu mergeam spre Constanta, l-am vazut, apoi am intors si domnul presedinte se oprise chiar la intrarea in Negru Voda. M-am dus la domnia sa, m-am recomandat, am spus ca sunt primarul localitatii si l-am intrebat daca putem vorbi si daca putem face cateva fotografii. Domnul presedinte a fost de acord", a povestit…