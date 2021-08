Klaus Iohannis s-a enervat din cauza reformei din Justitiei si trece el treaba. Adica ar insista pentru remanierea ministrului Justiției, Stelian Ion. Deocamdata, Stelian Ion este susținut de liderii USR PLUS, iar o incercare de remaniere fara acordul partidului sau ar putea provoca o criza guvernamentala mult mai profunda decat in cazul indepartarii lui Vlad […] The post Klaus Iohannis s-a enervat si se baga unde nu-i fierbe oala: concediaza el ministri! first appeared on Ziarul National .