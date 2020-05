Klaus Iohannis: Romanii si-au castigat respectul Europei. Romania a dovedit ca este un partener de incredere

Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantele din Romania au la dispozitie noi stickere oferite de reteaua de socializare Instagram, prin care utilizatorii pot sprijini afacerile locale. "Afacerile mici joaca un rol extrem de important in fiecare comunitate, iar in aceasta perioada multe dintre ele se confrunta cu dificultati…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca, marti dimineata, a fost inregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus din tara noastra. Este vorba despre un barbat de 70 ani, care era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova. Acesta a fost confirmat pozitiv…

- IKEA Romania anunta ca inchide temporar cele doua magazine de la noi din tara, incepand de vineri, ora 18:00. Decizia este luata in contextul pandemiei de coronavirus, care a luat amploare in Romania, unde avem, pana acum, 277 de cazuri confirmate. Sara Del Fabbro, CEO IKEA Europa de Sud Est,…

- Rolex, cel mai mare producator de ceasuri din lume, a decis joi sa inchida toate fabricile din Elvetia pentru cel putin zece zile, iar incertitudinea comerciala adusa de coronavirus a lovit toata industria ceasurilor. Richemont, un alt producator important, a ajuns sa ofere reduceri de pret…

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP. Conform celui mai recent bilant, in Spania…

- Parlamentul Romaniei isi suspenda activitatea pentru o saptamana, cu posibilitatea de prelungire, in contextul crizei generate de coronavirus, a declarat pentru Mediafax presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Activitatile vor fi insa desfasurate in mediul online, atat timp cat este…

- Coronavirusul dauneaza agriculturii din Italia, acesta fiind unul dintre sectoarele cele mai afectate de epidemia de COVID-19. Un specialist in domeniu, Lorenzo Bazzana, manager economic al Coldiretti (asociatia cultivatorilor agricoli), sustine ca, intre altele, de vina ar fi si Romania,…