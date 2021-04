Stiri pe aceeasi tema

- „Centrul drive-thru este un succes de azi dimineața. Bucureșenii vin sa se vaccineze in numar mare. Este un lucru imbucurator. Vor aparea tot mai multe centre de acest tip. Este important de știut ca oricine se poate prezenta la aceste centre, inclusiv romanii din diaspora care vor sa se vaccineze in…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, joi, dupa vizita la centrul de vaccinare drive-through din București, ca astfel de centre vor fi mai fi create, pentru ca rezultatele sunt imbucuratoare. “Bucurestenii vin sa se vaccineze in numar mare, e foarte imbucurator. Acest centru este un succes si vor aparea…

- Președintele Klaus Iohannis a mers joi la centrul drive-through deschis in București. El susține ca bucureștenii vin in numar mare sa se vaccineze și le transmite nehotaraților ca birocrația procesului a fost eliminata in acest moment. „Este un succes. Bucureștenii vin sa se vaccineze in numar…

- Joi a devenit operațional primul centru de vaccinare drive-thru din Capitala. Inca de la ora 08.00 dimineața șoferii au venit pentru a se vaccina. UPDATE 2. Pana la ora 12.40 au fost vaccinate 280 de persoane UPDATE 1. O suta de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in primele doua ore de la…

- Nicușor Dan: In aceasta dimineața a fost deschis centrul de vaccinare anti-COVID-19 din Piața Constituției, primul centru de vaccinare drive-thru din București. Vaccinarea a inceput la ora 8, iar pana acum, in primele 2 ore, au fost vaccinate deja 100 de persoane.Ma bucur ca președintele Romaniei, Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis efectueaza, vineri, la ora 14.00, o vizita la primul centru de vaccinare drive-through din București, situat in Piața Constituției, anunța Administrația Prezidențiala. Zeci de persoane asteptau in masini, joi dimineata, sa se vaccineze la centrul drive-thru deschis…

- „In centrul de vaccinare drive-through, persoanele care doresc sa se imunizeze se pot prezenta doar cu actul de identitate si chestionarul de triaj, care poate fi completat anterior prezentarii la vaccinare. Documentul poate fi accesat pe site-ul RoVaccinare, la adresa https://vaccinare-covid.gov.ro/chestionar-triaj-vaccinare-adulti/.…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat luni, la Digi 24, ca vor fi deschise centre drive-through de vaccinare impotriva COVID-19, informeaza Agerpres . Alin Stoica a anunțat ca primul centru drive-through din București se va deschide, probabil, in Sectorul 6. „Se discuta pentru deschiderea de noi…