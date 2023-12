Stiri pe aceeasi tema

- Romania a intrat in Alianta Solara Internationala. Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca „acest lucru arata angajamentul ferm al Romaniei de a deveni o țara neutra din punctul de vedere al emisiilor de carbon”. Șeful statului a mai explicat ca „Romania urmarește sa iși extinda capacitatea de producere…

- ANRE iși dorește introducerea unor noi taxe: Cine sunt cei vizați și care este motivul ANRE iși dorește introducerea unor noi taxe: Cine sunt cei vizați și care este motivul Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei din Romania dorește introducerea unor taxe noi. Aceste taxe dar și…

- update Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu va mai sustine discursul programat, marti, de la ora 17,00, in plenul reunit al Parlamentului, potrivit unor surse parlamentare. Anterior, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis ca sedinta comuna a Parlamentului,…

- Cea de-a 11 ediție a CISOLAR, Conferința și Targul dedicate industriei energiei solare din Europa Centrala și de Est (ECE), va avea loc la București in perioada 30-31 octombrie 2023. Avand in vedere scIhimbarile recente in paradigma energetica europeana, targul iși propune sa exploreze schimbarile majore…

- ”Azomures a incheiat in aceste zile contracte de achizitionare de gaze naturale, care permit reluarea productiei de ingrasaminte la 50% din capacitatea totala a fabricii, incepand cu luna octombrie 2023. Achizitia de gaze naturale s-a facut in ciuda provocarilor continue pe care le vedem in structura…

- Chiar daca criza energiei a trecut – sau s-a mai imblanzit – interesul romanilor pentru energii regenerabile, și mai ales pentru fotovoltaice, ramane extrem de crescut. Am discutat despre oportunitațile actuale de finanțare și despre modul in care arata acum piața de fotovoltaice cu Albert Soare,…

- Romania se grabeste sa construiasca o noua linie de inalta tensiune pentru a transporta energie electrica de-a lungul tarii si pana in Ungaria, in conditiile in care mizeaza pe dublarea productiei de energie din surse regenerabile si sa devina un furnizor regional de electricitate, a declarat ministrul…

