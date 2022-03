Romania sprijina pe deplin integrarea Ucrainei, precum și a Republicii Moldova și Georgiei, in Uniunea Europeana, a transmis președintele Klaus Iohannis, marți dimineața, pe Twitter. „Romania sprijina pe deplin integrarea Ucrainei, precum și a Republicii Moldova și Georgiei, in Uniunea Europeana. Locul acestor parteneri ai UE este in interiorul familiei europene, iar Romania va face […] The post Klaus Iohannis: Romania sustine aderarea la UE a Ucrainei, Moldovei si Georgiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .