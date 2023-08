Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut marti, 29 august 2023, la Palatul Cotroceni, un discurs cu prilejul primirii sefilor de misiuni diplomatice, a sefilor oficiilor consulare si a directorilor Institutelor culturale romanesti cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane, informeaza…

- „Romania și cetațenii sai beneficiaza acum de cel mai inalt grad de securitate și aparare din intreaga noastra istorie”, spune Klaus Iohannis la RADR. „Pentru orice amenințare de securitate care ar putea afecta Romania, NATO are un raspuns pregatit, pe ma

- Klaus Iohannis: 'Romania beneficiaza de cel mai inalt grad de securitate din intreaga noastra istorie'Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca țara noastra se bucura de cel mai inalt nivel de securitate din intreaga ei istorie.„Trebuie sa transmiteți cu mai multa fermitate: Romania e parte…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis astazi, un mesaj cu prilejul centenarului Mausoleului Eroilor de la Marasesti. Șeful statului a vorbit despre sacrificiul militarilor din Primul Razboi Mondial, dar și despre conflictul din Ucraina.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele prin care se numesc noi miniștri la Ministerul Muncii, Simona Bucura Oprescu și Ministerul Familiei, Natalia Intotero. Intreaga ceremonie a inceput la ora 14.00 și s-a terminat la ora 14.01.In cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni,…

- Mai mult de jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui sondaj realizat in Republica Moldova se pronunta impotriva unirii cu Romania, in favoarea aderarii la UE si impotriva intrarii in NATO. De asemenea 8% spun ca nu au auzit de Klaus Iohannis, insa acesta sta mai bine decat alti lideri la capitolul…

- Avionul regelui Charles al III-lea a aterizat pe Aeroportul Baneasa din București. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il primește pe Regele Charles al Marii Britanii, de la ora 15.30, la Palatul Cotroceni. Apoi, imediat dupa ora 16.00 au loc alocuțiunile. Timp de cinci zile, monarhul Marii Britanii,…

- Republica Moldova e singura in fața Rusiei. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, spune ca Romania nu o poate apara militar in fața unui potențial atac, din cauza NATO."Nu vad modalitați prin care sa intervenim in cazul unui conflict, dar putem interveni pentru instruirea personalului din Moldova.…