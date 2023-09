Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 18-22 septembrie, delegatia Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 78-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care se va desfasura la New York, Statele Unite ale Americii, transmite Administratia Prezidentiala,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a publicat un raport al intervențiilor țarii noastre pentru a atenua cat mai mult efectele razboiului declanșat de președintele Rusiei, Vladimir Putin, in Ucraina, din 24 februarie 2022. Șeful statului a explicat la Summitul Uniunea Europeana - Comunitatea Statelor…