- Presedintele Klaus Iohannis a transmis pe reteaua de socializare Twitter un mesaj prin care condamna folosirea armelor chimice in Siria."Romania reitereaza condamnarea cu privire la utilizarea armelor chimice in Syria, care nu este deloc justificata. Suntem solidari cu actiunile partenerilor nostri…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat pe Twitter dupa ce forțele americane, britanice și franceze au efectuat bombardamente in locații din Siria unde exista instalații utilizate pentru producerea si depozitarea armelor chimice. „Romania condamna in continuare folosirea armelor chimice in Siria, care…

- Romania reacționeaza dupa atacul masiv al Coaliției conduse de Statele Unite ale Americii asupra Siriei dupa acuzațiile de folosire a armelor chimice impotriva civililor in suburbiile Damascului controlate pana acum cateva zile de rebelii care lupta impotriva Regimului lui Bashar al al-Assad.SONDAJ…

- In urma cu cateva ore, in urma unui apel cu presedintele Frantei, premierul Regatului Unit, Theresa May a declarat ca Marea Britanie se va alatura Statelor Unite si Frantei intr-un atac strategic asupra mai multor depozite chimice din Siria, scrie The Guardian.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice imprejurare, dar mai ales atunci cand este vorba de folosirea lor impotriva civililor.

- Criza din Siria, subiect de discuții la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a exprimat profunda îngrijorare a României cu privire la evoluțiile recente din Siria, la întâlnirea pe care a avut-o cu ministrul pentru Europa și

- Turcia nu a folosit niciodata arme chimice in cadrul operatiunilor militare din Siria si a acordat o atentie deosebita protejarii civililor, a declarat duminica ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, ca raspuns la acuzatiile formulate de catre fortele kurde siriene, relateaza agentia Reuters.