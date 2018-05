Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca Romania are „nerealizari majore” la capitolul fonduri europene. „Avem nerealizari majore la capitolul fonduri europene. (...) Eu imi doresc ca Romania sa atraga fonduri europene, fiindca acestea sunt necesare pentru dezvoltarea noastra", a declarat…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca Romania are "nerealizari majore" la capitolul fonduri europene. "Avem nerealizari majore la capitolul fonduri europene. (...) Eu imi doresc ca Romania sa atraga fonduri europene, fiindca acestea sunt necesare pentru dezvoltarea noastra", a…

- Vasluiul este cunoscut ca unul dintre cele mai sarace judete din Romania. Acolo, unde banii sunt putini, primarul din Padureni a cheltuit 8 milioane de euro pentru piscina, retea de apa curenta, biblioteca, gradinita si scoala. Aflat in functie din 1990, edilul a vrut o comuna asa cum a vazut in Franta.…

- Precipitarea președintelui Klaus Iohannis, care i-a cerut Vioricai Dancila demisia din funcția de prim-ministru , intra sigur la categoria ”mai bine niciodata, decat mai tarziu”. Fiindca șeful statului nu are, constituțional, cum sa oblige premierul sa demisioneze, in ciuda inadecvarii grave la funcție…

- Inspectoratul Judetean de Jandarmi Sibiu este prima unitate din cadrul Jandarmeriei Romane care beneficiaza de fonduri europene pentru reabilitare energetica. Contractul de finantare, in valoare de 5,6 milioane de lei, a fost semnat, marti, la sediul ADR Centru de la Alba-Iulia. Potrivit unui comunicat…

- Premierul spaniol, Mariano Rajoy, intentioneaza sa nu participe la summitul pe care Uniunea Europeana il va desfasura pe 17 mai la Sofia cu tarile din Balcanii Occidentali, daca la aceasta reuniune va lua parte si presedintele Kosovo, informeaza agentia EFE.O declaratie pe acest subiect a…

- Cicica din Solonț, romanul care tuneaza mașini și motociclete, crește gaște, impletește și coase, face icoane cu Arsenie Boca. Este cel mai mare fan BMW și face cel mai creativ tip de tuning de vehicule, cu capace de vopsea, cuverturi, mușama și girofare, pune televizor in caruțe. Vrea sa fie numit…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie a prezentat, astazi, bilantul de activitate al institutiei in anul 2017. Discursul procurorului sef al DNA a fost urmatorul: Bine ati venit la prezentarea bilantului DNA pentru anul 2017, un moment in care noi analizam ce am facut…